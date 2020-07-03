РИАМО - 3 июл. Механик Вячеслав Иванов выиграл в лотерею «Гослото» больше 6,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

Это не первый выигрыш мужчины. Однажды он уже выигрывал 90 тысяч рублей. У Иванова есть даже своя тактика по выбору билета: он анализирует архивы тиражей и отмечает редко выпадающие числа.

«В момент покупки билета я не думал о выигрыше. Участвовал ради развлечения. А когда увидел сумму, безумно обрадовался. Хотел сделать жене сюрприз, но не выдержал и рассказал о победе. Супруга была счастлива», — сказал победитель.

Мужчина намерен на выигрышные деньги закрыть ипотеку и часть подарить своей дочери.