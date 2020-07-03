РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. В подмосковном Красногорске в результате сильного дождя в пятницу вечером возникли подтопления территорий, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МКУ ЕДДС горокруга Сергей Криворот.

«Сообщений о падении деревьев или рекламных конструкций в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Звонки о подтоплениях были», - сказал Криворот.

В подмосковном Красногорске в пятницу вечером прошел сильный дождь, местами с градом. В Telegram-канале адмнистрации горокруга «Будет чисто» горожане сообщают о серьезных подтоплениях в микрорайонах Павшинская пойма, СГШ, на развязке Волоколамского и Ильинского шоссе, на улицах Комсомольской, Вокзальной, на ряде улиц в поселке Нахабино.