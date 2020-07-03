Среди поклонников водных видов спорта стремительно набирают популярность вейкбординг и сапсерфинг. Впервые встать на доску с веслом для неспешной прогулки, с ветерком прокатиться за катером или отточить мастерство в парке с реверсивными лебедками и трамплинами получится в экстрим– и яхт-клубах Подмосковья. Обозреватель РИАМО выбрала 10 мест, где можно освоить вейк или сапсерф.

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Виндсерфинг-клуб «Истра»

Клуб находится в акватории Истринского водохранилища. Здесь можно научиться кататься на вейкборде, сап- и виндсерфе. Опытные инструкторы обучают взрослых с любым уровнем подготовки. Они помогают новичкам разобраться с оборудованием и, прежде чем отправить спортсменов на воду, на берегу обучают их основным движениям. Для более опытных серферов в клубе проводят заплывы по Истринскому водохранилищу.

Как добраться: на электричке от Рижского вокзала до станции Истра, затем на автобусе № 32 до остановки «Школа»

Сайт: http://surfline.ru/

Сколько стоит: въезд на территорию – 200 рублей с человека; один сет (заезд) на вейкборде длительностью 15 минут – 1800 рублей, полчаса – 3500 рублей; индивидуальное обучение с инструктором – 1500 рублей в час; аренда доски с веслом для сапсерфинга – 800 рублей в час

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Яхт-клуб «Орешка»

Школа Wake time расположилась в Пироговском рукаве Клязьминского водохранилища. Здесь катаются за катером на вейкбордах и серфах – обучение входит в стоимость сета. Парка с лебедками и фигурами в яхт-клубе нет. Те, кто хочет менее экстремальных развлечений, могут взять напрокат доски для сапсерфинга. После катания можно прогуляться по живописной территории «Орешка», полюбоваться яхтами и отдохнуть в уютном кафе с открытой верандой.

Как добраться: от станции метро «Медведково» на автобусе № 314, маршрутных такси № 166 или 1 до остановки «Воинская часть», затем пешком 10 – 15 минут

Сайт: https://www.oreshkaclub.ru/

Сколько стоит: въезд на территорию – 500 рублей с человека; один сет на вейкборде длительностью 15 минут – от 1650 рублей в будни, от 2100 рублей – в выходные; аренда доски с веслом для сапсерфинга – 500 рублей за полчаса, 1 час – 800 рублей.

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Вейк-клуб Istra wake

В Istra wake на Истринском водохранилище можно покататься не только на вейкборде, но и на вейксерфе, вейкскейте и акваскипере – водном велосипеде. Инструкторы с сертификатами Международной воднолыжной федерации помогут сделать первые шаги новичкам и подскажут опытным спортсменам, как улучшить технику. В водном клубе есть большой выбор буксировщиков, создающих разные типы волн, подходящих и для обучения, и для отработки трюков. В стоимость сета входят прокат оборудования и гидрокостюмов.

Как добраться: на автомобиле по Пятницкому шоссе в сторону Солнечногорска до деревни Полежайка, затем в деревне Лопотово свернуть по указателям к базе «Романтик»

Сайт: http://istrawake.ru/

Сколько стоит: въезд на территорию – 250 рублей с человека в будни, 350 рублей – в выходные; аренда буксировщика – от 3600 рублей в час в будние дни, от 4000 рублей – в выходные

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Вейк-клуб Wave motion

Покататься на доске за катером можно и на Пироговском водохранилище в клубе Wave motion. Местные инструкторы помогут новичкам освоить азы катания на вейке, а профессионалам – отработать сложные трюки. В стоимость сета входит прокат оборудования и костюма. На территории есть сауна и кафе. Также здесь можно остановиться с ночевкой в одном из четырех номеров.

Как добраться: на автомобиле по Осташковскому шоссе до деревни Болтино, затем свернуть на улицу Парусная до водноспортивной базы «Галс»

Сайт: https://wave-motion.ru/

Сколько стоит: сет на вейкборде длительностью 15 минут – от 1350 рублей

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Экстрим-клуб MosWake

Для любителей экстремальных видов спорта на территории базы отдыха «Троицкое» работает клуб MosWake. Здесь можно прокатиться на доске за катером, поучиться выполнять трюки в парке с реверсивными лебедками или полюбоваться местными видами, стоя с веслом на большом серфе. Кроме вейка и сапборда, здесь сдают в прокат такие необычные устройства, как флайборд, ховерборд и летающий ранец. В экстрим-клубе работает школа вейкбординга, где опытные инструкторы обучают новичков уверенно стоять на доске. Занятия проводят индивидуально и в группах из 3 – 4 человек, прокат оборудования включен в стоимость. Также на территории MosWake есть площадка для проведения мероприятий.

Как добраться: на автомобиле по Дмитровскому шоссе, свернуть на Афанасовское шоссе, далее через 2,5 км повернуть налево в сторону села Троицкое.

Сайт: https://moswake.ru/

Сколько стоит: въезд на территорию – 300 рублей с человека; один сет в парке длительностью 10 минут – 500 рублей в будни, 700 рублей – в выходные; занятие с тренером –1800 рублей в час; аренда доски с веслом для сапсерфинга – 600 рублей в час в будни, 800 рублей – в выходные

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Вейк-парк Wake4you

Wake4you – школа вейкбординга с двумя реверсивными лебедками и фигурами для взрослых и детей. Здесь можно впервые попробовать встать на доску или улучшить свои навыки и научиться новым трюкам под присмотром опытного тренера. Покататься за катером не выйдет – их тут нет. На территории парка проводят мероприятия – Wake4you специализируется на организации необычных корпоративов.

Как добраться: от станции метро «Котельники» на автобусе № 348 до остановки «Карьер Волкуша», затем 10 минут пешком

Сайт: http://wake4you.ru/

Сколько стоит: один сет в парке длительностью 10 минут – 500 рублей в будни, 700 рублей – в выходные; занятие с тренером – 1500 рублей в будни, 2000 рублей – в выходные; прокат оборудования – 200 рублей

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Вейк-клуб We-wake

На берегу Большого Медвежьего озера любители водных видов спорта могут покататься на вейке и водных лыжах в клубе We-wake. Площадки с реверсивными лебедками подойдут для новичков, а те, кто уверенно держится на доске, могут отработать трюки в парке фигур, где установлены радиусные кикеры, слайдер-трапеция и «слон». Также здесь можно поучиться кайтсерфингу – спорт, где доска движется под воздействием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем. На счет экипировки беспокоится не стоит: в клубе сдают в прокат оборудование и гидрокостюмы.

Как добраться: от станции метро «Щелковская» на автобусах № 320, 361, 429 до остановки «Новый городок», затем пешком до указателя «Загородный клуб Медвежьи Озера»

Сайт: http://we-wake.ru/

Сколько стоит: абонемент на весь день – от 1100 до 2500 рублей; прокат оборудования – 200 рублей

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Экстрим-парк «Фристайл»

На территории одного из крупнейших экстрим-парков Подмосковья можно покататься на вейкборде, вейксерфе и сапборде. Заниматься здесь предлагают на лебедочных трассах с трамплинами и на открытой воде, скользя по волнам за катером. В парке открыт прокат, где сдают множество разнообразного оборудования для гостей любого возраста и уровня подготовки. Также во «Фристайле» можно взять в аренду гидроцикл, беседку или отдохнуть в кафе или баре. Для детей на территории оборудованы веревочный городок и батут.

Как добраться: от станции метро «Люблино» на автобусе № 305 до остановки «Рынок» или на электричке до станции Люберцы, затем на автобусах № 20 или 21 до остановки «Рынок»

Сайт: https://parkfreestyle.ru/

Сколько стоит: один сет в парке длительностью 10 минут – 500 рублей в будни, 700 рублей – в выходные; аренда доски с веслом для сапсерфинга – 500 рублей в час

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Клуб SupSurfMoscow

Насладиться неспешной прогулкой на сапборде и увидеть Москву с другого ракурса можно в SupSurfMoscow. Организаторы подобрали несколько интересных маршрутов для гостей с любым уровнем подготовки. В компании инструкторов здесь можно научиться уверенно стоять на доске или попробовать совместить водную активность с занятием йогой на берегу и чайной церемонией.

Как добраться: от станции метро «Щукинская» на автобусах № 687, 638 или 640 до остановки «Воднолыжный стадион»

Сайт: https://supsurfmoscow.ru/

Сколько стоит: аренда доски с веслом для сапсерфинга – 500 рублей в час; абонемент на месяц – 3500 рублей; занятие с тренером – от 1000 рублей за 2 часа; участие в прогулке – от 1000 рублей

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Серф-школа Sup outdoor

Основное направление школы сапсерфига Sup outdoor – обучение новичков и организация прогулок в живописных местах. За 2,5 часа опытные инструкторы помогут ученикам освоить технику гребли, научиться держать равновесие и правильно перемещаться по доске. В школе в прокат можно взять оборудование для любого уровня подготовки, веса и стиля катания.

Как добраться: от станции метро «Полежаевская» на маршрутном такси № 390 до остановки «Пляж № 3»

Сайт: https://sup-outdoor.ru/

Сколько стоит: прогулка длительностью 1,5 часа – 2 000 рублей; аренда доски с веслом для сапсерфинга – от 600 рублей в час в будни, от 800 рублей – в выходные

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