РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. В подмосковных Котельниках 4 июля пройдет онлайн мастер-класс по рисованию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые читатели, библиотека Котельников предлагает ознакомиться с афишей онлайн-мероприятий. Публикации ежедневно выходят на наших страницах в социальных сетях. 4 июля в 16:00 состоится мастер-класс по рисованию в рубрике «Рисуем в библиотеке», - говорится в сообщении.

Пятого июля в 16:00 пройдет музыкальная рубрика «Старые песни о главном». В 18:00 выйдет поэтическая рубрика «Литературные таланты нашего города».

«Ежедневно выходит рубрика «Инфотека», в которой вы узнаете занимательные факты из мировой истории и культуры. Время выхода рубрики по будням - в 10:00, по выходным - в 11:00», - отмечается в материале.

Мероприятия проходят по ссылкам: https://vk.com/library_kotel и https://instagram.com/librarykotel.