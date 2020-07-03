РИАМО - 3 июл. Станция столичного метро «Строгино» работает в штатном режиме после подтопления перехода, поезда идут в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее из-за сильного ливня был подтоплен подуличный переход станции, по лестнице стекала вода.

«Вода уходила в дренажную систему вестибюля уже на нижнем уровне лестничного схода. Для спуска и подъема пассажиры могли пользоваться противоположной лестницей», - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу в Москве ожидаются сильные дожди. Вечером и ночью может выпасть до половины месячной нормы осадков.