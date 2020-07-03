РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. 48 транспортных средств различного класса и модификации было вывезено с территории Люберецкого подразделения МАП 1 автоколонны №1787 филиала АО «Мострансавто» для утилизации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Утилизированные автобусы сняты с учета в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, а также с баланса предприятия, что позволит компании снизить расходы за счет экономии на ежегодных транспортных налогах», - говорится в сообщении.

С начала марта в Московской области АО «Мострансавто» сдало на утилизацию почти 880 списанных автобусов разных классов общим весом свыше 3,5 тонны. Этот объем составляет 47% от запланированного. Всего в рамках договора с компанией, осуществляющей вывоз автобусов с последующей их переработкой и утилизацией, организация передаст еще 990 транспортных средств.

В рамках обновления подвижного состава в июне 63 автобуса повышенной комфортности пополнили автопарк колонны №1787 АО «Мострансавто» городского округа Люберцы.

Подвижной состав отличается высоким уровнем комфорта и отвечает международным требованиям безопасности пассажирских перевозок. Автобусы адаптированы для маломобильных жителей, относятся к экологическому классу Евро-5, оборудованы тахографами, системами климат-контроля, видеонаблюдения, GPS/ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями, аудиоинформаторами, системами обнаружения и тушения пожара.