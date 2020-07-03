РИАМО - 3 июл. В Тверском районе столицы мошенники ограбили директора по маркетингу ООО, сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



«Установлено, что 01 июля в 15:30 неизвестный позвонил и представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковских карт, совершил кражу денежных средств в сумме 298,713 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

