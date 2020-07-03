РИАМО - 3 июл. Компания Microsoft официально представила обновленный дизайн некоторых элементов операционной системы Windows 10, передает Газета.ru.

В основном изменения коснулись меню «Пуск».

«Теперь вместо ярких «живых плиток» будут квадраты и прямоугольники с иконками в новом стиле на полупрозрачном фоне», - говорится в сообщении.

Также изменился интерфейс панели задач и переключения между программами по сочетанию клавиш Alt+Tab.

Обновленная Windows 10 на сегодняшний день уже доступна участникам программы предварительного тестирования.