РИАМО - 3 июл. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию для культурно-развлекательного комплекса с парком в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В здании расположатся торговые зоны, фудкорт, а также развлекательные локации для детей. Предусмотрена парковка на 100 машино-мест и ландшафтный парк.

«Новый торговый центр «Мир» площадью 9 тысяч квадратных метров расположен на улице Мира. Застройщиком объекта выступает ООО «Квант», - говорится в сообщении.

В ТРЦ создадут 150 рабочих мест. Объем инвестиций – 450 миллионов рублей.