РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. Голосование по выбору дорог для ремонта стартовало на портале «Добродел», жители Котельников могут проголосовать за пять участков дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На портале «Добродел» стартовало голосование по ремонту дорог на 2021 год. У жителей Котельников есть выбор между пятью дорогами, которые были выбраны ими в голосовании ранее», - говорится в сообщении.

Голосование продлится до 31 августа.

В список дорог попали участки от Дзержинского шоссе до дома №11 на улице Новая, Центральная аллея - улица Кузьминская, от дома №7 улицы Кузьминская до дома №11 на улице Новая, 3-й Покровский проезд, в микрорайоне Белая Дача от дома №17.