РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске 12 июля пройдет традиционный ежегодный фестиваль «Православная семья», участников ждут концертная программа, экскурсия на конный двор и благотворительная ярмарка в помощь 3-летней девочке, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В следующее воскресенье, 12 июля, волонтерское движение «Милосердие - Подольск» проведет на открытом воздухе традиционный ежегодный фестиваль «Православная семья». Приезжайте в село Сынково Подольска на территорию храма Иоанна Богослова к 12:00. На фестивале пройдет концертная программа, на которой объявят победителей конкурсов благотворительного марафона «Добрый июнь» и вручат им призы», - говорится в сообщении.

В программе: экскурсия на территорию детского подворья конного клуба «Святой князь Владимир», детская анимация, мастер-классы, аквагрим. Пройдет лотерея среди всех участников, приехавших на праздник «Православная семья». Можно будет поучаствовать в фотосессии с хаски из «Стаи снежных псов». Пройдет благотворительная ярмарка в помощь 3-летней подольчанке Полине Кузнецовой. Все желающие смогут принять участие в съемках ролика веселого флешмоба на открытом воздухе.

Организатор - волонтерское движение «Милосердие - Подольск» при поддержке Подольского благочиния храма Иоанна Богослова в селе Сынково, питомника «Стая снежных псов», конного клуба «Святой князь Владимир», творческого портала «Климовск - город мастеров», волонтерского движения аниматоров «Светоч».