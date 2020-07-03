РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В городском округе Люберцы в текущем году будут комплексно благоустроены 34 двора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе будет продолжена программа комплексного благоустройства дворовых территорий. В этом году в Люберцах будут приведены в порядок 34 двора. Список вошедших в программу дворовых территорий можно посмотреть на официальном сайте: www.люберцы.рф», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжатся работы по благоустройству территории Малаховского озера и реновации Наташинского парка.

«Этим летом на «Наташинских прудах» появится 42-х метровое всесезонное колесо обозрения, большой амфитеатр с подсветкой. Юных люберчан порадует новая детская игровая площадка. Лето в самом разгаре, Московский регион поэтапно выходит из ситуации с коронавирусом. Сделаем все возможное, чтобы наши рекреации стали еще более привлекательными для люберчан!» - заключил Ружицкий.