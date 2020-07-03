РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. 53 сотрудников Госавтоинспекции Балашихи наградили грамотами, благодарственными письмами, почетными знаками, памятными медалями, подарками и вручили очередные звания в профессиональный праздник, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу у здания балашихинской Госавтоинспекции прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ГИБДД. На нем присутствовали замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, начальник МУ МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко, начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко, ветераны ГИБДД, дети из отрядов юных инспекторов дорожного движения.

«В этот праздничный день можно подвести маленький итог той работы, которая проделана за этот год. Отдел принимает непосредственное участие в совершенствовании безопасности дорожного движения на территории Балашихи и Реутова и продолжает показывать уверенные и достойные показатели в части снижения аварийности. Очень важно, что за этот год сократилось количество погибших на дорогах. Инспекторский состав, служащие все для этого делают», - сказал Лобойко.

Он отметил большой вклад действующих сотрудников и ветеранов ГИБДД, среди которых представители целых династий.

«Династии - это наше продолжение, наше будущее, потому что работа приходит в молодости и только со временем понимаешь, насколько она ответственна и важна. И очень важно, чтобы пришел человек, который достойно продолжит этот путь», - подчеркнул Лобойко.

По словам Москаленко, подразделение вносит большой вклад в работу МУ МВД России «Балашихинское».

«Поздравляю весь личный состав, в том числе и тех, кто из-за службы сегодня не смог присутствовать на празднике. Желаю вам здоровья, благополучия, чтобы каждого хранил Бог, потому что удача и здоровье - это самое главное, особенно в период пандемии. Пусть болезни не касаются ни вас, ни ваших близких», - сказал Москаленко.

Он поблагодарил ветеранов ГИБДД, которые отдали работе в подразделении много лет, пожелал им благополучия и здоровья и вручил очередные воинские звания девяти сотрудникам, а также почетные грамоты, медали, знаки и благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

Благодарственные письма главы городского округа Сергея Юрова вручил и Алексей Ковалев.

ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» принимает непосредственное участие в обеспечении безопасности на территории городских округов Балашиха и Реутов. В отделе служит 184 сотрудника.

День ГИБДД отмечают ежегодно 3 июля.