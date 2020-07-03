РИАМО - 3 июл. Следствие вернуло изъятые вещи журналисту Ивану Голунову, которого задержали якобы за сбыт наркотиков, его телефон, передает «Интерфакс».

«Наконец, спустя год, мне вернули изъятые части моей «лаборатории». Следователи вернули телефон, флэшки, часы и карты памяти», - сказал Голунов.

В июне 2019 года сотрудники полиции подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ. Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала большой общественный резонанс. Уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи.