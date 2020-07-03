РИАМО - 3 июл. В ОМВД Южного Бутова поступило обращение от пенсионерки 1964 года рождения, она заявила о краже более 350 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



«Установлено, что 30 июня в 16:45 неизвестный позвонил и представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковской карты, совершил кражу денежных средств в сумме 53,28 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.



Сообщение о преступлении поступило 2 июля в 16:19. Возбуждено уголовное дело.