РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В подмосковных Люберцах 4 июля стартует фестиваль ГТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Первое физкультурно-спортивное мероприятие после затянувшейся самоизоляции состоится в эту субботу, 4 июля. Мероприятие организовано в рамках популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Инициатором предстоящего события стал комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

Планируется участие 50 учащихся из пяти спортивных школ. Участники комплекса ГТО смогут проверить свои возможности в разных видах испытаний: подтягивания на высокой и низкой перекладинах; пресс; рывок гири 16 килограммов; отжимание; наклон вперед из положения стоя; прыжок в длину.

Мероприятие пройдет в микрорайоне Самолет на спортивной дворовой площадке. Начало в 9:00. Спортивное мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.