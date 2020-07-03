РИАМО - 3 июл. В Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области @minzhilmo продолжается серия прямых эфиров для тех, кто планирует построить бизнес в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищной политики.

Эфиры проводятся в Центре содействия строительству при правительстве Московской области. В ходе эфиров можно задавать интересующие вопросы и получать ответы на них».

«Первый эфир в третьем квартале состоится по традиции уже во вторник, 7 июля, в 16:00», - говорится в сообщении.

7 июля в эфире расскажут, когда без внесения изменений в разрешение на строительство не обойтись. 14 июля пояснят, как поставить на кадастровый учет построенный объект.

21 июля расскажут о том, кому не требуется получение разрешения на строительство. А 28 июля – о чек-листе перед подачей заявки на получение разрешения на строительство.

4 августа в эфире сообщат о том, что нужно знать перед приобретением земельного участка под застройку, 11 августа расскажут о порядке действий для получения разрешения на строительство.

18 августа из эфира можно будет узнать о том, как определить перечень необходимых согласований и когда их не нужно получать, 25 августа скажут, что делать, если в ГПЗУ нет информации для проектирования.

1 сентября пройдет эфир на тему: «Границы проектирования и права на землю», 8 сентября – «Что определяют правила землепользования и застройки для моего участка?», 15 сентября – «Какой объект по назначению можно построить на участке?», 22 сентября – «ЦСС как рычаг снятия административных барьеров» и 29 сентября «Частые ошибки при подготовке документов для получения разрешения на строительство».