РИАМО - 3 июл. В Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области @minzhilmo продолжается серия прямых эфиров для тех, кто планирует построить бизнес в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищной политики.
Эфиры проводятся в Центре содействия строительству при правительстве Московской области. В ходе эфиров можно задавать интересующие вопросы и получать ответы на них».
«Первый эфир в третьем квартале состоится по традиции уже во вторник, 7 июля, в 16:00», - говорится в сообщении.
7 июля в эфире расскажут, когда без внесения изменений в разрешение на строительство не обойтись. 14 июля пояснят, как поставить на кадастровый учет построенный объект.
21 июля расскажут о том, кому не требуется получение разрешения на строительство. А 28 июля – о чек-листе перед подачей заявки на получение разрешения на строительство.
4 августа в эфире сообщат о том, что нужно знать перед приобретением земельного участка под застройку, 11 августа расскажут о порядке действий для получения разрешения на строительство.
18 августа из эфира можно будет узнать о том, как определить перечень необходимых согласований и когда их не нужно получать, 25 августа скажут, что делать, если в ГПЗУ нет информации для проектирования.
1 сентября пройдет эфир на тему: «Границы проектирования и права на землю», 8 сентября – «Что определяют правила землепользования и застройки для моего участка?», 15 сентября – «Какой объект по назначению можно построить на участке?», 22 сентября – «ЦСС как рычаг снятия административных барьеров» и 29 сентября «Частые ошибки при подготовке документов для получения разрешения на строительство».
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Публикуем афишу прямых эфиров Центра содействия строительству на третий квартал ⠀ В инстаграм-аккаунте Министерства жилищной политики Московской области @minzhilmo продолжается серия прямых эфиров для тех, кто планирует построить бизнес в Подмосковье. ⠀ Эфиры проводятся в Центре содействия строительству при Правительстве Московской области. В ходе эфиров можно задавать интересующие вопросы и получать ответы на них. ⠀ Первый эфир в третьем квартале состоится по традиции уже во вторник 7 июля в 16:00. ⠀ АФИША ⠀ 🔹07.07.2020 Когда без внесения изменений в разрешение на строительство не обойтись. 🔹14.07.2020 Постановка на кадастровый учет построенного объекта. 🔹21.07.2020 Кому не требуется получение разрешения на строительство? 🔹28.07.2020 Чек-лист перед подачей заявки на получение разрешения на строительство. 🔹04.08.2020 Что нужно знать перед приобретением земельного участка под застройку? 🔹11.08.2020 Порядок действий для получения разрешения на строительство. 🔹18.08.2020 Как определить перечень необходимых согласований и когда их не нужно получать? 🔹25.08.2020 В ГПЗУ нет информации для проектирования. 🔹01.09.2020 Границы проектирования и права на землю. 🔹08.09.2020 Что определяют правила землепользования и застройки для моего участка? 🔹15.09.2020 Какой объект по назначению можно построить на участке? 🔹22.09.2020 ЦСС как рычаг снятия административных барьеров. 🔹29.09.2020 Частые ошибки при подготовке документов для получения разрешения на строительство. ⠀ #МинжилполитикиМО #МинистерствоДляБизнеса #новостиЦСС #ЦСС
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