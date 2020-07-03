РИАМО - 3 июл. На территории Московской области вечером в пятницу прогнозируется сильный ливень, шквалистый ветер, град и гроза, жителям региона посоветовали быть внимательными и осторожными, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«В ближайший час с сохранением до 03:00 4 июля 2020 года в Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, шквал 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям Московской области посоветовали воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе. В том случае, если ливень застанет вас на улице, то не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Укрываться следует в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления.

«Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность», - добавляется в материале.

Водителям рекомендовали не пытаться преодолеть подтопленные участки. Лучше всего медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Также следует включать аварийные огни, пока пережидаете ливень.

Машину про непогоде рекомендуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.