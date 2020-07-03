РИАМО - 3 июл. Новый тематический поезд в честь фотофестиваля «Московский транспорт» курсирует теперь на Кольцевой линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы московского метро.

Тематический состав оформлен фотографиями победителей этого конкурса в 10 различных номинациях, а также интересными фактами о каждом виде московского транспорта.

«Московский метрополитен традиционно выпускает тематические составы, посвященные важным событиям. Одним из таких событий стал для нас фотоконкурс «Московский транспорт», участники которого отразили эстетику московского транспорта в своих работах. В новом тематическом поезде пассажиры смогут увидеть работы победителей конкурса, посвященные московскому транспорту», – отметила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Тематический поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Запуск поезда вместе с церемонией награждения победителей конкурса состоялся в пятницу в электродепо «Красная Пресня». Церемония награждения победителей конкурса проходила в формате онлайн-трансляции, а подарки победителям вручили с помощью бесконтактной доставки.

Фотоконкурс «Московский транспорт» проходил в Instagram с 21 ноября по 15 декабря прошлого года. В конкурсе приняли участие более 3 тысяч человек. Экспертное жюри отобрало суммарно 30 фотографий победителей. Призовые места распределились путем голосования в интернете на сайте фотофестиваля.

С 24 февраля по 23 марта выставка работ победителей фотоконкурса «Московский транспорт» проходила в галерее «Метро» на станции «Выставочная».