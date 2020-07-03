РИАМО - 3 июл. Президент РФ Владимир Путин иронично высказался по поводу вывешивания флага ЛГБТ на здании посольства Соединенных Штатов Америки в Москве, передает kp.ru.

В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал, что дипломаты США и Великобритании вывесили флаги ЛГБТ на своих посольствах.

«Они и показали, кто там работает», - отреагировал Путин.

Традиционно на западе июнь считается «месяцем гордости», напоминающим о первом гей-параде в Чикаго в 1970 году.