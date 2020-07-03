РИАМО - 3 июл. За первые шесть месяцев этого года из аварийного жилья переселили 551 человека в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства строительного комплекса.

Расселение осуществлялось в 15 городских округах.

«С начала года в рамках госпрограмм переселено более 550 граждан из 227 аварийных помещений. Общая площадь расселенного фонда составила около 8,8 тысячи квадратных метров», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Таким образом, новое жилье появилось у жителей Богородского, Талдомского, Пушкинского, Рузского, Коломенского и Сергиево-Посадского округов, а также городских округов Егорьевск, Лобня, Серпухов, Клин, Рошаль, Кашира, Шатура, Серебряные Пруды и Электрогорск.

В июне расселили 60 человек, которые проживали в 22 аварийных помещениях общей площадью 964 квадратных метра.

Всего до конца 2020 года планируется переселить более 2,7 тысячи граждан из 1105 аварийных помещений площадью свыше 46,3 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».