РИАМО - 3 июл. В Можайском районе столицы ограбили безработного человека, у него похитили 250 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



«Установлено, что 1 июля в 11:55 неизвестный неустановленным способом завладел реквизитами банковской карты, совершил кражу денежных средств в сумме 250 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Информация о происшествии поступила в 19:27. По данному факту возбуждено уголовное дело.