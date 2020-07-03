РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели проверку более 15 аттракционов в подмосковном Красногорске, нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Аттракционы в подмосковном Красногорске проверили сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода региона.

«Парки Подмосковья открыты для посетителей, но эксплуатация аттракционов запрещена до особого распоряжения губернатора региона. Однако проверка аттракционов на соответствие норм безопасности осуществляется сотрудниками нашего управления систематически. Так, вчера в Красногорске был проведен рейд и проверено на безопасность более 15 каруселей и других аттракционов», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что осмотр аттракционов проводился в парке Красногорска на улице Международная и в Красногорском городском парке в деревне Александровка.

«В ходе проверки исполнения требований законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, нарушений не выявлено», - отметил Разин.

В Московской области зарегистрировано более 800 единиц аттракционной техники, фактически эксплуатируются порядка 700 аттракционов.