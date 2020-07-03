РИАМО - 3 июл. Строительство Международного центра самбо и бокса в столичных Лужниках начнется до конца этого года, сейчас там освободили площадку от старых инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также в настоящий момент заканчивают проектировать новый комплекс. Проект предполагает создание объединенного внутреннего пространства: Центр самбо и Центр бокса будут располагаться симметрично друг другу и объединяться общим фасадом.

«При этом каждый Центр будет функционировать независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого Центра появится подземная парковка и свой набор технических и инженерных помещений», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Высота здания – семь этажей. Общая площадь с подземной парковкой на 136 машиномест составит почти 45 тысяч квадратных метров.

В Международном центре самбо будут устроены зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1,6 тысячи зрителей и VIP-ложа на 40 человек. В Центре бокса планируется обустроить зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тысячи зрителей и местами для инвалидов, а также VIP-ложу на 90 человек.

В каждой части здания будут обустроены отдельные тренировочные залы с борцовскими коврами и боксерскими рингами, бассейны, сауны, универсальные тренажерные и спортивные залы, конференц-залы и медико-восстановительные центры.

Строительство планируют завершить следующей осенью.