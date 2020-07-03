РИАМО - 3 июл. В столичном районе Новокосино у безработной женщины украли 797 тысяч 249 рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



«Установлено, что 02.07.2020 года в 10.00 часов неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковской карты совершил кражу денежных средств в сумме 797 тысяч 249 рублей», - сказал собеседник агентства.

Сообщение о преступлении поступило в 17:50 2 июля.

Возбуждено уголовное дело.