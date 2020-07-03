РИАМО - 3 июл. В три раза сократилось в Москве время ликвидации последствий ДТП благодаря регламенту взаимодействия оперативных служб города по ликвидации последствий дорожных аварий, который устанавливает четкие нормативные сроки прибытия оперативных служб на место ДТП, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу во время посещения 2-го Отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по столице подчеркнул, что правительство города продолжит оказывать поддержку подразделениям Госавтоинспекции в оснащении современной техникой и создании благоприятных условия для успешного решения задач службы. Также градоначальник поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

«В период пандемии Госавтоинспекция решала важнейшую задачу контроля соблюдения режима самоизоляции, в первую очередь, людей, болеющих корона­вирусом, и контактных лиц. Еще одной задачей стал контроль соблюдения пропускного режима. Эта работа помогла городу справиться с бедой и спасла тысячи жизней», - отметил Собянин.

Между тем, функция сотрудников ГИБДД остается неизменной все 84 года: обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение совершения административных правонарушений. Сейчас в столичной Госавтоинспекции числится порядка 7,3 тысячи человек.

За последние годы в столице удалось снизить количество ДТП с пострадавшими на 21%. Кроме того, на 42% уменьшилось число погибших на дорогах.