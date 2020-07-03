РИАМО - 3 июл. В пятницу вечером в Москве до полуночи ожидается сильный дождь, гроза, крупный град, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

Москвичам также напомнили, что во время сильного ветра нельзя парковать машину под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

На улице не стоит прятаться под деревьями, также нужно обходить сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах и укрываться под деревьями.

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