РИАМО - 3 июл. В Подмосковье с 8 мая провели больше 125 тысяч анализов крови на выявление антител к коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В первую очередь, обследования проходят медики и пациенты медицинских учреждений.
«С недавнего времени для определения популяционного иммунитета мы выполняем исследования всем жителям Подмосковья. На данный момент по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 17,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Жителю Подмосковья, чтобы пройти ИФА-исследование, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.
Тестирование проводится бесплатно, в рамках ОМС.
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Текстовая трансляция
3 ИЮЛЯ
- C начала пандемии коронавирусной инфекции в России немного вырос уровень безработицы, сейчас он составляет чуть больше 6%.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.
- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.
- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.
- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов
- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек
- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.
- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19
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