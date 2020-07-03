РИАМО - 3 июл. Порядка 1,3 миллиона звонков за первые шесть месяцев этого года приняли операторы московской системы-112 и передали информацию экстренным службам для оказания помощи, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

3 июля исполняется восемь лет службе система-112. Каждый день специалисты принимают звонки и вызывают оперативные подразделения. С каждым годом число обращений возрастает.

«Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 50 специалистов. За прошлый год они приняли почти 2,7 миллиона вызовов, за первое полугодие этого года - уже около 1,3 миллиона», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что процесс приема и обработки вызовов регламентирован и автоматизирован. За одну минуту специалист принимает звонок, узнает, что случилось и передает информацию в экстренные службы.

Московская система-112 осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, а также со службами-112 Московской и Калужской областей.