РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Свыше 350 сотрудников коммунальных служб подерживают чистоту и порядок на улицах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Коммунальные службы Красногорска продолжают покос травы и уборку улиц. Ежедневно в муниципалитете более 350 человек поддерживают чистоту и порядок на улицах, в парках и скверах», - говорится в сообщении.

Для удобства жителей действуют Telegram-чаты «Красногорск.Транспорт и дороги» и «Будет чисто 2020».