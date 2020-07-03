РИАМО - 3 июл. Мытищи и Ленинский городской округ лидируют в Подмосковье по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, в них выявлено по 19 и 17 случаев инфицирования соответственно, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid‑19.
За последние сутки в Московской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
16 новых случаев выявили в Одинцове, 15 – в Клину, по 13 – в Подольске и Щелкове, 12 – в Королеве, по 11 – в Люберцах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде и Ступине, 10 – в Коломне.
Восемь новых случаев инфицирования выявили в Домодедове, по семь – в Балашихе, Егорьевске, Красногорске, Электростали и Раменском, по шесть – в Истре и Пушкине, по пять – в Богородском округе, Реутове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Талдоме, по четыре – в Долгопрудном, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Рошале и Шатуре, по три – в Дзержинском, Наро-Фоминске, Чехове и Химках.
По два случая выявили за сутки в Жуковском, Ивантеевке, Электрогорске, Зарайске, Черноголовке и Фрязине, по одному – в Воскресенске, Дмитрове, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Луховицах, Серебряных Прудах, Серпухове, Озерах и Протвине, ни одного случая – в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дубне, Звездном городке, Лобне, Можайске, Пущине, Рузе и Шаховской.
Всего в Московской области с начала пандемии зафиксирован 58 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 928 заболевших. Выздоровели и выписались 37 398 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
3 ИЮЛЯ
- C начала пандемии коронавирусной инфекции в России немного вырос уровень безработицы, сейчас он составляет чуть больше 6%.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.
- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.
- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.
- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов
- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек
- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.
- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии