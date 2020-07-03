РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. В подмосковных Котельниках до конца текущего года установят более 60 камер видеонаблюдения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках исполнения муниципального контракта в городском округе Котельники началась установка камер видеонаблюдения. В общей сложности установят 63 камеры, все они будут подключены к системе «Безопасный регион» и выведены в муниципальный Центр управления регионом», - говорится в сообщении.

Камеры разместят на детских и спортивных площадках, а также на муниципальных остановочных павильонах города.

В 2019 году в Котельниках по данной программе было установлено 44 камеры видеонаблюдения.