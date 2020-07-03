РИАМО - 3 июл. Пассажиры электричек в Московском регионе смогут бесплатно прочитать книги Бернара Вербера, Лиз Мюррей, Рафела Надала, Филипа Рива, Джоанна Харриса и других авторов, все они доступны в обновленной библиотеке ЦППК, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Подборка книг в библиотеке обновляется раз в три месяца. Каждый месяц компания составляет рейтинг самых популярных книг. Весной в него вошли «Путешествие в Темные Земли» Вадима Панова, «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн, «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте, «Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости» Ирины Млодик, а также автобиографичный роман Уорф Дженнифер «Вызовите акушерку», - говорится в сообщении.

На полках электронной библиотеки компании появился легендарный роман «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойла, который был издан более чем на 50 языках и номинирован на два десятка литературных премий.

Для получения доступа к подборке нужно установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг.