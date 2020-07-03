РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. На производственно-складском комплексе хранения хлебобулочных изделий на территории многофункционального парка «Сынково» в Подольске создадут 100 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса в Подольске. Там организуют производство и хранение хлебобулочных изделий для сетей быстрого питания.

«Производственно-складской комплекс построили на территории многофункционального парка «Сынково» в Подольске. Площадь завода составила 12 тысяч квадратных метров. Строительство началось в начале 2019 года. Объект застройщика ООО «Гипфель» сопровождали персональные менеджеры Центра содействия строительству. На объекте создадут порядка 100 рабочих мест, объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Комплекс включает в себя производственные и вспомогательные помещения, в том числе склад бестарного хранения, пристраиваемое помещение для просеивания муки и сахара, обеспечивающие технологическое функционирование объекта. На заводе будут производить 72 тысяч единиц продукции в час.