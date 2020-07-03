РИАМО - 3 июл. В Волоколамском городском округе заменили асфальт на 11 участках региональных дорог, всего в муниципалитете запланировано отремонтировать 19 региональных дорог общей протяженностью 68,5 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В полном объеме завершены работы в Волоколамске на улице Фабричная и Рижском шоссе. Также ремонт закончен на дороге Авдотьино-Голубцово от деревни Авдотьино до деревни Голубцово, на дороге Теряево-Малое Стромилово-Харланиха-Больница от основной дороги до Всехсвятской церкви, на участке Теряево-Малое Страмилово-Харланиха от деревни Валуйки до Иосифо-Волоцкого монастыря и на дороге Ярополец-Мусино-Телегино от дома 62 по Пушкинской улице в село Ярополец до деревни Мусино», - говорится в сообщении.

На дороге Лотошино-Суворово-Клин отремонтирован участок, протяженностью свыше 18 километров от границы с городским округом Лотошино до деревни Ботово. Здесь идут работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Всего в Подмосковье отремонтируют свыше 400 участков региональных автодорог протяженностью порядка 1,5 тысячи километров.