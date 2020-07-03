РИАМО - 3 июл. Президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию показали высокую консолидацию общества, передает Газета.ru.

В пятницу глава государства провел встречу с рабочей группой, работавшей над поправками.

«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», — сказал Путин.

Президент также заметил, что поправки вступают в силу по воле народа.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные результаты голосования по поправкам. Явка составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.