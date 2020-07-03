РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В частном секторе в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска стала появляться рыжая лиса, которая питается кормом для бездомных кошек, ее сняли на видео, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница происшествия.

В частном секторе микрорайона Климовск в конце июня - начале июля стала появляться лиса, которая, не опасаясь людей, поедает корм, оставленный для бездомных кошек. Люди не раз снимали ее на фото и видео и выкладывали в соцсетях.

«Я была в гостях у друзей в двухэтажном доме доме на Спортивном проезде. Мы пили кофе на кухне и в окно увидели рыжую лису. Сначала думали, что это собака, потому что на улице уже были вечерние сумерки, где-то около девяти часов вечера. Соседка подкармливает там кошек, вот и лиса решила там подкрепиться. Мы были немного в шоке. Подумали, что она бешеная. Но ничего особенного не произошло. Она доела остатки пищи и побежала дальше», - сказала свидетельница.

По словам представительницы общества защиты домашних лис, скорее всего это дикое животное, так как в микрорайоне Климовск на Гривно нет владельцев рыжих животных и заявок на розыск сбежавших животных не поступало. Представитель администрации округа завил, что жалоб на лису и сообщений об укусах не поступало.