РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что региону очень помогла президентская программа льготной ипотеки, также в Подмосковье есть и другие льготы для тех, кто приобретает жилье.

«Президентская программа льготной ипотеки нас просто выручила и спасла. Потому что ты можешь приобретать квартиру по льготной ипотеке под 6,5%. Это, конечно, снижает платеж тебе и делает доступным большое количество квартир», - сказал Воробьев в эфире РБК.

Он подчеркнул, что в Подмосковье строят много жилья.

«Если брать ИЖС и МКД, многоквартирные дома, Московская область — номер один по объемам строительства», - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что есть и другие льготы и бонусы. Например, те, кто покупает жилье в доме, которому нет еще трех лет, освобождаются от транспортного налога на машину.