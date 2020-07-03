РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что региону очень помогла президентская программа льготной ипотеки, также в Подмосковье есть и другие льготы для тех, кто приобретает жилье.
Он подчеркнул, что в Подмосковье строят много жилья.
«Если брать ИЖС и МКД, многоквартирные дома, Московская область — номер один по объемам строительства», - сказал губернатор.
Глава региона отметил, что есть и другие льготы и бонусы. Например, те, кто покупает жилье в доме, которому нет еще трех лет, освобождаются от транспортного налога на машину.
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