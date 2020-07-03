РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Полицейские Подольска задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мобильного телефона из ювелирной мастерской, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный, находясь в помещении ювелирной мастерской на улице Ленина, совершил хищение мобильного телефона. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Климовского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 45-летнего местного жителя, у которого изъяли похищенный телефон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.