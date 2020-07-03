РИАМО - 3 июл. Эксперты МЧС России подготовили советы по купанию в водоемах и отдыху на пляже, рекомендуется не плавать на надувных матрасах и камерах, передает Nation News.

«Среди правил, которые позволяют по меньшей мере не испортить отдых, а как максимум сохранить жизнь — это не плавать на надувных матрасах и камерах, предназначенных для загорания на берегу», - говорится в сообщении.

Рекомендуется не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не устраивать там игры, связанные с захватами. Перед купанием нужно обязательно пристегивать к плавкам булавку, которая будет помогать в случае судорог в воде.

При этом купаться специалисты советуют утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а температура воздуха — плюс 20-25 градусов.

Отдыхать нужно только на разрешенных пляжах, поскольку там дежурят медработники и спасатели.

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