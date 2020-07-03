РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. Мытищинские юнармейцы навестили в Краснодаре бойца бригады, сформированной в Мытищах в 1941 году, и наградили его юбилейной медалью, сообщается на сайте администрации горокруга.

Со 2 по 5 июля мытищинские юнармейцы отряда имени Героев Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) делегировали своих представителей в город Краснодар для личной встречи с одним из немногочисленных оставшихся в живых бойцов бригады, сформированной в Мытищах в 1941 году, подполковником ФСБ, орденоносцем Константином Ивановичем Горожанином.

«Управлением по работе с молодежью совместно с федеральным телеканалом «Звезда» было записано интервью, которое будет опубликовано управленцем позднее. От имени и по поручению мытищинцев члены делегации наградили Константина Ивановича юбилейной медалью, вручили ему сувениры и подарки с символикой городского округа», - говорится в сообщении.

Встреча получилось теплой и полезной.