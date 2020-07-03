РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске с 6 по 15 июля проведут первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020», в ходе которой ликвидируют незаконные посевы мака и конопли, за незаконное культивирование этих растений грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

Полицейские планируют предупредить, выявить, пресечь и раскрыть правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также найти и ликвидировать незаконные посевы и очаги произрастания таких дикорастущих растений, как мак и конопля.

«На территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск в период с 6 по 15 июля проведут первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020». В связи с этим сотрудники полиции призывают жителей принять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений», - говорится в сообщении.

Согласно статье 231 УК РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, исправительные работы, лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наступает в соответствие со статьями 228 и 228.1 УК РФ и грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от трех лет.

В случае, если землевладельцем или землепользователем после получения официального предписания уполномоченного органа не приняты своевременные меры по уничтожению наркосодержащих растений, которые выросли на его участке сами по себе, на гражданина может быть наложен административный штраф в размере до 2 тысяч рублей, для юридических лиц размер штрафа составит до 40 тысяч рублей.

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов, можно сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 и телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.