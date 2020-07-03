РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июл. Еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Домодедове за сутки, общее число зафиксированных случаев заболевания в округе составляет 1733, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 298 новых случаев заболевания.
«Всего в Московской области зафиксирован 58491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 928 заболевших. Выздоровели и выписались 37398 человек. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1733 (+8)», - говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
3 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.
- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.
- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.
- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов
- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек
- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.
- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19
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