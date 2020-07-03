РИАМО - 3 июл. В июне россияне в два раза чаще интересовались поездками на базы отдыха и в санатории, это случилось из-за запрета на полеты за границу, сообщают в Газете.ru.

«За последнюю неделю июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз. По сравнению с аналогичным периодом мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз», - говорится в сообщении.

Прирост составил 107%.

Самыми интересными для отдыха Россиян стали Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж.

Туристический сезон в России начался с 1 июля.