РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. В городском округе Мытищи с 6 июля изменятся схемы движения ряда муниципальных маршрутов, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 6 июля в целях оптимизации изменяются схемы движения муниципальных маршрутов №14 Индустриальная улица – улица Терешковой – Индустриальная улица, №18 станция Мытищи – улица Сукромка – улица 3-я Крестьянская с заменой наименования на станция Мытищи – Расчетный центр, №19к микрорайон №19 – платформа Строитель.

«Схема маршрута №14: Индустриальная улица – станция Мытищи – Новомытищинский проспект – улица Терешковой – улица Летная – улица Благовещенская – улица Юбилейная – улица Мира – улица Летная – улица Колпакова – Новомытищинский проспект – станция Мытищи – улица Индустриальная. Интервальность движения составит в будние дни 8-12 минут, в выходные – 10-15 минут», – говорится в сообщении.

Схема маршрута №18: станция Мытищи – Новомытищинский проспект – улица Колпакова – Волковское шоссе – улица Мира – улица Борисовка – улица Троицкая – улица Благовещенская – улица Юбилейная – улица Мира – улица Колпакова – Новомытищинский проспект – станция Мытищи. Интервальность движения составит в будние дни 12-15 минут, в выходные – 15-18 минут.

«Схема маршрута №19к: улица 2-я Институтская – Ярославское шоссе – улица Колонцова – станция Мытищи – улица Абрамова – Олимпийский проспект – станция Мытищи (со стороны Шараповского проезда) – Новомытищинский проспект – улица Мира – улица Борисовка – бульвар Распоповой улица Юбилейная – улица Благовещекнская – улица Троицкая, далее – без изменений. Интервальность движения составит 12-15 минут», – отмечается в сообщении.

Более подробно со схемами маршрутов №№14, 18, 19к можно ознакомиться по ссылке: https://mytyshi.ru/administration/composition/transport.php.