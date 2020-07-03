РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Переустройство инженерных коммуникаций в рамках реконструкции участка Путилковского шоссе в подмосковном Красногорске выполнили на 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Красногорске на 70% выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций на Путилковском шоссе. Реконструкция шоссе сократит пробки на данном участке и значительно улучшит транспортную доступность микрорайона. Завершить работы планируется в конце 2020 года», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на дороге ведется перекладка сетей связи, кабельных линий электропередачи, устройство ливневой канализации. Продолжается устройство дорожной одежды по основному ходу дороги.

В ходе работ участок Путилковского шоссе протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос. Расчетная скорость движения по дороге после реконструкции составит 80 километров в час с перспективной пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. Также предусмотрено строительство тротуаров по обеим сторонам шоссе и велосипедной дорожки шириной 2 метра. На дороге установят светофоры и наружное освещение.

«Реконструкция дороги проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», - заключается в материале.