РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. В подмосковном Красногорске за последние сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье за сутки выявлено 298 новых случаев заболевания коронавирусом.

«Всего в Московской области зафиксирован 58491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 928 заболевших. Выздоровели и выписались 37398 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2864 (+7)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.