РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Производитель медицинского оборудования ООО «Орторент» построит новый склад общей площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Лобачева в подмосковном Подольске, предприятие дополнительно даст округу около 50 рабочих мест, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

ООО «Орторент» начало производственную деятельность на территории Подольска в 2019 году. Отечественная компания производит медицинское оборудование для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервных систем. Также предприятие является официальным представителем ведущих мировых производителей реабилитационного оборудования на территории России.

«Получено разрешение на строительство склада общей площадью 1 тысяча квадратных метров на улице Лобачева в Подольске. Со строительством складского здания планируется расширение производства, что позволит увеличить штат сотрудников с 50 до 100 человек. Планируемый объем инвестиций — 100 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

На действующем предприятии расположились производство, конструкторское бюро, IT-сектор и демонстрационный зал.