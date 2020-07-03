РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 3 июл. В подмосковных Котельниках спортшкола «Белка» возобновила занятия, ранее она была закрыта из-за эпидемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Спортивная школа «Белка» снова открыла двери для юных спортсменов. Конный спорт не предусматривает близкого контакта людей, верхом всадники в любом случае соблюдают дистанцию. Пока занятия возобновят только для тех, кто готовится летом принимать участие в соревнованиях», - говорится в сообщении.

В основном тренировки будут проходить на улице, а если погода заставит уйти в крытый манеж, то количество всадников в нем будет строго контролировать - не более 25% обычной загрузки.Все контактные поверхности- седло, поводья будут дезинфицировать после каждого всадника. При каждом посещении спортсмены будут проходить термометрию, несколько раз в день будет проводиться дезинфекция помещений общего пользования.