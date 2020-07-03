РИАМО - 3 июл. Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы, передает РИА Новости.

«С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», - сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Юрист отказался рассказать подробности. Он посчитал, что это преждевременно.

После инцидента у Ефремова начались проблемы с сердцем.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.