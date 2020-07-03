РИАМО - 3 июл. Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы, передает РИА Новости.
Юрист отказался рассказать подробности. Он посчитал, что это преждевременно.
После инцидента у Ефремова начались проблемы с сердцем.
Вечером 8 июня 2020 года Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии